Turgutlu’da iki mahallede 50 bin metrekarelik kilit parke çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi ve Atatürk Mahallesi'nde yürüttüğü altyapı çalışmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, iki mahallede üst yapı çalışmasını gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak ile birlikte yürütülen çalışmaları inceledi. İncelemelere eşlik eden Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarı Gıyasettin Polat'a çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu anlamda başkanımızın talimatıyla Mustafa Kemal ve Atatürk Mahallelerinde yürütülen altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmasına başladık. Çalışmalarımız yüzde 95 oranında tamamlandı. Artık ufak düzeltmeleri yapıyoruz diyebiliriz. Mahallelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.