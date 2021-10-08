Manisa’da motosiklet otomobile arkadan çarptı

Edinilen bilgiye göre, A.A. (60) yönetimindeki plakasız motosiklet, İzmir-Ankara karayolu, Yaraşlı Mahallesi'nde sürücülüğünü H.Y.'nin yaptığı ve emniyet şeridinde park halinde olan 03 VN 760 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.A. yola savruldu.

Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.