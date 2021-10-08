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Haberler Manisa Manisa’da süt tankeri devrildi

Manisa’da süt tankeri devrildi

Manisa’da süt tankeri devrildi

8.10.2021

MANİSA'DA yoldan çıkan süt tankeri devrildi. Kırkağaç'a bağlı Ferdanlar Mahallesi'nde seyir halinde olan S.G. (51) yönetimindeki 16 SG 763 plakalı tanker, bariyerlere çarparak takla attı. Ağır yaralanan sürücü, Akhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ■ SERKAN ÖZCAN
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