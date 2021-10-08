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Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu
İHA

08.10.2021, 23:07

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Yenice Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen ve durdurulan K.T. (21) ve İ.A. (22) isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda K.T. üzerinden 98 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. K.T.'nin ikametinde yapılan aramalarda ise 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yapılan sorgulamalar sonunda hapları Z.Y. (29) isimli şahıstan aldığı tespit edilmesi üzerine, Z.Y. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda toplamda 25 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma suçundan işlem yapılan şüphelilerden Z.Y. ve K.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.A. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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