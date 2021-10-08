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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 3 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.