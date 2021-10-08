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Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 gram metamfetamin ve 3 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İHA

08.10.2021, 09:10

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından B.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçildi. Ekipler B.K.'nin evine düzenlediği baskında 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 10 gram metamfetamin ve 3 gram kubar esrar ele geçirdi.

Şüpheli B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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