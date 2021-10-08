Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından B.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçildi. Ekipler B.K.'nin evine düzenlediği baskında 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 10 gram metamfetamin ve 3 gram kubar esrar ele geçirdi.
Şüpheli B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Şüpheli B.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürülürken buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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