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Haberler Manisa Sokak köpeği, temizlik işçisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

Sokak köpeği, temizlik işçisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde belediyede temizlik işçisi olan Mustafa Özdemir'in (43) sokak köpeğiyle kurduğu yakınlık, görenlerin içini ısıtıyor. Özdemir’in Arap adını verdiği köpek, her gün sokaklarda yanından ayrılmıyor.

Sokak köpeği, temizlik işçisinin yanından bir an olsun ayrılmıyor
DHA

09.10.2021, 16:50

Saruhanlı ilçesi Saruhanlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Mustafa Özdemir, bir ay önce ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak işe başladı. Özdemir, ilk iş gününde yanına gelen köpeğin karnını doyurdu. Özdemir'in başını sevip okşadığı köpek, o gün yanından hiç ayrılmadı. Özdemir'in 'Arap' adını verdiği köpek, o günden sonra kendisini takip etti. Sokak köpeği her gün mesaisi bitene kadar Özdemir'in yanından ayrılmıyor.



Hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Özdemir, "Saruhanlı Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapıyorum. Köpeği, caminin önünü süpürdüğüm sırada gördüm ve ekmek verdim. O günden beri kardeş gibi olduk. Köpeğin adını 'Arap' koydum. Sokakta birlikte çalışıyoruz, bana arkadaşlık ediyor, birlikte vakit geçiriyoruz. Bir aydır arkadaş, dost olduk. Benim onu sevdiğim gibi, köpek de beni sevdi. İşimden dolayı bütün sokakta çalışıyorum. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmadı. Aldığım maaşı da birlikte yiyoruz. Bazı insanlar hayvanları dövüyor ya da öldürüyor. Hayvanların da canlı olduğunu unutmamalıyız, sahip çıkmalıyız" dedi.



Saruhanlı Belediyesi Temizlik İşleri Saha Sorumlusu Şeref Altın da sokak hayvanlarına bu şekilde davranan bir personel ile çalışmanın kendilerine onur ve gurur verdiğini kaydetti.

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