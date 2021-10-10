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Haberler Manisa Araç camına merdiven düştü: 5 yaralı

Araç camına merdiven düştü: 5 yaralı

Araç camına merdiven düştü: 5 yaralı

10.10.2021

MANİSA Saruhanlı'da, bir otomobilin üzerinde taşınan merdivenin, karşı yönden gelen otomobilin camına çarpması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana geldi. E.G. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken A.U. yönetimindeki otomobilin üzerinde bulunan merdiven kayarak aracın ön camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü E.G. ile eşi D.G, yengesi N.Y. ile yeğenleri H.Y. ile A.H.Y yaralandı. Sürücülerden A.U.'nun 0,55 promil alkollü olduğu tespit edildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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