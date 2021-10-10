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Haberler Manisa Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

10.10.2021

MANİSA Yunusemre'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yunusemre'de bulunan bir eve düzenlenen baskında 14,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 11,96 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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