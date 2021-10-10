Silaj makinesi küçük çocuğun sonu oldu

MANİSA Gördes'te silaj makinesine kapılan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Benlieli mahallesi Maka mevkiinde işçi olarak çalışan H.İ.Y (34), S.D'ye (36) ait tarlada traktörle mısır silajı toplarken S.D'nin 3 yaşındaki oğlu E.D silaj makinesine kapıldı. 3 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
■ SERKAN ÖZCAN
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