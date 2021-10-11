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Haberler Manisa 5 yıldır aranıyordu! Sosyal medyadaki o detay ele verdi

5 yıldır aranıyordu! Sosyal medyadaki o detay ele verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır sahte kimlikle kaçan bir kişi, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7’nci JASAT Timi ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasıyla yakalandı. Şahsın yakın arkadaşlarını takibe alan jandarma ekipleri, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf sonrası fotoğrafın paylaşıldığı bölgeyi tespit ederek düzenlenen operasyonla şahsı gözaltına aldı.

5 yıldır aranıyordu! Sosyal medyadaki o detay ele verdi
İHA

11.10.2021, 15:58

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde hakkında 16 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT Timi ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasında 5 yıldır kaçak durumda olan A.G.'nin yakın arkadaşları da sosyal medya üzerinden yakın takibe alındı. A.G.'nin arkadaşlarını takibe alan jandarma ekipleri, 10 Ekim akşamı A.G.'nin de içinde bulunduğu bir fotoğrafın paylaşılması üzerine harekete geçti. Fotoğrafın paylaşıldığı bölgeyi belirleyen ekipler, bölgede kimlik kontrolü yaptı. Jandarmaya M.İ. isimli sahte kimlik gösteren A.G. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT Timi ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hakkında 16 yıl 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan da işlem yapılan A.G. adliyeye sevk edilecek.

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