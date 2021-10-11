Çalıntı motosikletleri jandarma buldu

Sarıgöl ilçesi Emcelli Mahallesinde Ö.T. (33) ve Bahadırlar Mahallesinde S.Ö. (33) isimli şahısların ikametlerinde çalıntı motosiklet olduğu duyumlarının alınması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, adli makamlardan alınan arama kararının ardından şüphelilerin ikametlerinde arama yaptı.

Yapılan aramada Emcelli Mahallesinde Ö.T.'nin ikametinde Alaşehir Şehit Süleyman Avşar Polis Merkezi tarafından çalıntı kaydı olduğu tespit edilen motosiklet, Bahadırlar Mahallesinde de S.Ö'nün ikametinde, Uşak Eşme Merkez Karakol Komutanlığınca çalıntı kaydı bulunan motosiklet bulundu. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, bahse konu motosikletler Alaşehir yedi emin otoparkına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.