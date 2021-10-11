Spil Dağı yönünden Manisa'ya seyir halindeki Arif Ç. (30) idaresindeki 35 P 1525 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Manisa'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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