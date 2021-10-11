  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu kullanan şahıslara operasyon

Manisa'da uyuşturucu kullanan şahıslara operasyon

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bir iş yerinde uyuşturucu kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlerken, devriye ekipleri ise şüphe üzerine durdurdukları şahsın üzerinden çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Manisa’da uyuşturucu kullanan şahıslara operasyon
İHA

11.10.2021, 12:32

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından İ.B., M.E. ve E.D. isimli şahısların bir iş yerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilmesi üzerine baskın düzenlendi.

Suçüstü yakalanan 3 kişiye "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve ya Uyarıcı Madde Bulundurmak, Satın Almak veya Kabul Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde yapılan aramada 7 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1.8 gram esrar maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli ifade sonrası serbest bırakılırken, şahıslarla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, devriye ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta M.E. isimli şahsın üzerinden 2 parça halinde 2.4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.E. ile ilgili işlemlere devam ediliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da uyuşturucu kullanan şahıslara operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.