Manisa’da 3 ev yandı 1 kişi yaşamını yitirdi

MANİSA'NIN Kırkağaç ilçesinde 3 ev yandı, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yangın, Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi 4 Sokak'ta başladı. Evde başlayan yangın bir anda çevre evlere de sıçradı.
Yangının paniğiyle evden çıkmak isterken eşyaların altında kalan 83 yaşındaki Ali Yaran hayatını kaybetti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 1 ev küle döndü, 2 ev büyük zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
■ SERKAN ÖZCAN
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