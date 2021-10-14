16 dairenin su sayacını çalan azılı hırsız hapiste

MANİSA Salihli'de 16 dairenin su sayacını çalan şüpheli, önce güvenlik kamerasına, sonra polise yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Asayiş Büro ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek su sayaçlarını çalan şüphelinin A.B.G. olduğunu tespit etti. 4 ikametten hırsızlık ve 1 bisiklet çalan şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
■ EMRE SAÇLI
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