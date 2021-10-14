Huzur uygulamasında aranan 27 kişi ele geçti

MANİSA'NIN Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde 3 etap halinde 900 personelle yapılan 'Türkiye Güven, Huzur ve Çocuk' uygulamasında Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapılan 5 bin 200 şahıstan, çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı. Hırsızlık, cinsel saldırı, yaralama, istismar, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahla tehdit, konut dokunulmazlığı ihlali gibi çeşitli suçlardan yakalanan 27 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

■ SERKAN ÖZCAN