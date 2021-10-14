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Manisa'da akılalmaz olay! Su yerine parfüm içen kişi...

Manisa'nın Akhisar ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen 85 yaşındaki kadın, su zannettiği oda parfümünü içmesi nedeniyle zehirlenerek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa’da akılalmaz olay! Su yerine parfüm içen kişi...
İHA

14.10.2021, 14:04

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarıçalı Mahallesinde meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen Z.K. (85) isimli kadın ikamet ettiği evinde su zannettiği oda parfümünü içti. Bir süre sonra fenalaşan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Zehirlendiği belirlenen Z.K. yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Z.K.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma ekipleri şahsın ikamet ettiği evde incelemeler yaparak, oda parfümünü muhafaza altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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