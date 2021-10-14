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Haberler Manisa Manisa'da ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'da ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa’nın Gördes ilçesinde eğitim-öğretim veren bir ortaokulun 46 öğrencisi, okul dışında verilen yemekten yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Kusma ve bulantı şikayeti olan 46 öğrenciden 19’u gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Manisa’da ortaokulda gıda zehirlenmesi şüphesi: 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı
İHA

14.10.2021, 16:26

Edinilen bilgiye göre, Gördes Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu'nda okuyan 46 öğrenci, öğle arasında okul dışında dağıtılan yemekten yedi. Yemeğin ardından mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan 46 öğrenciden 19'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede gözlem altında tutulan öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Hastanede çocukların durumu hakkına bilgi alan veliler, çocukların durumlarının iyi olduğu ve yedikleri pilav ve ayrandan dolayı rahatsızlandıklarını belirtti.

Öte yandan, tavuklu pilav ve ayrandan oluşan yemeğin vatandaşlara dağıtılmadan önce öğle arasına çıkan öğrencilere verildiği, yaşanılan gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından ise yemeğin iptal edildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gıdadan numune alındığı bildirildi.

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