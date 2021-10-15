19 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik

MANİSA Gördes'te 19 öğrenci, okul dışında verilen yemekten sonra rahatsızlandı. Kusma ve bulantıyla hastaneye kaldırılan Çiğiller 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri, Gördes Devlet Hastanesi'nde gözlem altına alındı. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu, yedikleri yemekten ise numune alındığı öğrenildi.

DİĞER