Aşırı hız yapan kamyonet direğe çarptı: 2 kişi öldü

MANİSA Yunusemre'de direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet elektrik direğine çarptı. Talihsiz kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, ilçeye bağlı Bozköy mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Çağlar Baltalı idaresindeki 45 KF 414 plakalı kamyonet orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet kullanılamaz hale gelirken, araç sürücüsü Çağlar Baltalı ve yanında bulunan Recep Güner olay yerinde can verdi.

■ SERKAN ÖZCAN