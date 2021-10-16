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Haberler Manisa Bu fırında her şey glutensiz

Bu fırında her şey glutensiz

Bu fırında her şey glutensiz

16.10.2021

MANİSALI kadın girişimci Emine Yılmaz, kendisi gibi çölyak hastalarının glutensiz yiyecek bulma sıkıntısına çözüm olarak Rota Glutensiz adlı fırınını hizmete açtı. Yılmaz, Manisa Çölyak Ve Organik Beslenme Derneği verilerine göre il genelinde 400 civarında çölyak hastası bulunduğunu, bunlardan 100'ünü çocukların oluşturduğunu söyledi. Yılmaz, "Burada önemli bir ihtiyaca cevap vereceğim için çok mutluyum" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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