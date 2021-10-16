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Haberler Manisa Durdurulan otomobilden polis rozeti çıktı

Durdurulan otomobilden polis rozeti çıktı

Durdurulan otomobilden polis rozeti çıktı

16.10.2021

MANİSA Turgutlu Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Polis ekiplerince otomobil ve şüpheli üzerinde yapılan aramada polis rozeti, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir kutu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN

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