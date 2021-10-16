MANİSA Turgutlu Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Polis ekiplerince otomobil ve şüpheli üzerinde yapılan aramada polis rozeti, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir kutu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
■ SERKAN ÖZCAN
Durdurulan otomobilden polis rozeti çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.