Durdurulan otomobilden polis rozeti çıktı

MANİSA Turgutlu Karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında şüpheli bir otomobil durduruldu. Polis ekiplerince otomobil ve şüpheli üzerinde yapılan aramada polis rozeti, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait bir kutu fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli G.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN