Hırsızlar fotokapana yakalandı

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde R.E. ve H.K'ya ait arı kovanları çalındı. Durumun haber verilmesiyle, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Fotokapanlardan da yararlanılan araştırma çalışmasında, şüphelilerin E.K. ve Ş.K. olduğu ve kamyonetle arı kovanlarını çaldıkları tespit edildi. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından Spil Dağı Kemalpaşa yol ayrımında yakalandı.

■ SERKAN ÖZCAN