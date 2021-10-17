  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Cenaze aracının çarptığı yaya öldü

Cenaze aracının çarptığı yaya öldü

Cenaze aracının çarptığı yaya öldü

17.10.2021

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde cenaze nakil aracının çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Efkan E.'nin (47) kullandığı 09 FJ 237 plakalı cenaze nakil aracı, Akhisar-Saruhanlı yolunun Tirkeş Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ferdi Arslan'a (41) çarptı. Arslan'ın olay yerinde öldüğü belirlenirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Cenaze aracının çarptığı yaya öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.