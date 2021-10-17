MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde cenaze nakil aracının çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Efkan E.'nin (47) kullandığı 09 FJ 237 plakalı cenaze nakil aracı, Akhisar-Saruhanlı yolunun Tirkeş Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ferdi Arslan'a (41) çarptı. Arslan'ın olay yerinde öldüğü belirlenirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.
■ SERKAN ÖZCAN
Cenaze aracının çarptığı yaya öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.