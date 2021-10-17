Kaçak su kullanan 682 aboneye ceza

MANISA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, 2021 yılının ilk 9 ayında yapılan kontrollerde 682 aboneye kaçak su kullandığı için ceza kesildiğini söyledi.CÜNEYT HASÇELİK