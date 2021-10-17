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Haberler Manisa Kaçak su kullanan 682 aboneye ceza

Kaçak su kullanan 682 aboneye ceza

17.10.2021

MANISA Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), kaçak su kullanımının önüne geçmek için denetimleri sıklaştırdı. Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, 2021 yılının ilk 9 ayında yapılan kontrollerde 682 aboneye kaçak su kullandığı için ceza kesildiğini söyledi.
CÜNEYT HASÇELİK
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