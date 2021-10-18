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Haberler Manisa Manisa'da hareketli dakikalar! İki kardeş sokak ortasında....

Manisa'da hareketli dakikalar! İki kardeş sokak ortasında....

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda iki kardeş silahla vurularak yaralandı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Manisa’da hareketli dakikalar! İki kardeş sokak ortasında....
İHA

18.10.2021, 16:21

Altay Mahallesi'ndeki Keçeciler Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yakın mesafeden tabancayla Ayhan ve kardeşi Aykan Çatıkkaş'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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