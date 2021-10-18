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Haberler Manisa Üzerine parke taşı düşen araç sürücüsü ağır yaralı

Üzerine parke taşı düşen araç sürücüsü ağır yaralı

Üzerine parke taşı düşen araç sürücüsü ağır yaralı

18.10.2021

MANİSA Ahmetli'de önündeki TIR'dan üzerine parke taşları düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Dibekdere-Gölmarmara karayolunda seyreden S.S. (50) idaresindeki 01 BAR 03 plakalı parke taşı yüklü TIR, önündeki otobüse çarpmamak için fren yaptı. Bu sırada TIR'ın arkasından giden M.K. idaresindeki 45YB 8139 plakalı aracın üzerine parke taşları döküldü. Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K'nın hayati tehlikesinin sürdüğü, TIR şoförünün ise gözaltına alındığı bildirildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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