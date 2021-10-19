  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Takla atan traktörün altında can verdi

Takla atan traktörün altında can verdi

Takla atan traktörün altında can verdi

19.10.2021

MANİSA'DA kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün Ödemiş-Salihli yolu Allahdiyen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ceviz (63) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Ceviz hayatını kaybederken, yolcu M.D. (60) yaralandı.

■ EMRE SAÇLI

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Takla atan traktörün altında can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.