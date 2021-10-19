MANİSA'DA kontrolden çıkan traktörün takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, önceki gün Ödemiş-Salihli yolu Allahdiyen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Mehmet Ceviz (63) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Ceviz hayatını kaybederken, yolcu M.D. (60) yaralandı.
■ EMRE SAÇLI
Takla atan traktörün altında can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.