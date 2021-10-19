’TIR’ korkulu rüyaları oldu! Evleri çatlaklarla dolu

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi sakinleri, yol üzerinden geçen mermer yüklü TIR'lar nedeniyle dertli. Mahalle yakınlarında bulunan çok sayıdaki mermer ocağından mermer taşıyan TIR'lar, mahallenin ortasından geçen yolu kullanmak durumunda kalıyor.

TIR geçişlerinin yol kenarındaki tek katlı köy evlerinde büyük sarsıntılar meydana getirdiğini söyleyen mahalle sakinleri, sürekli deprem oluyormuş hissiyle yaşamak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Sarsıntılar evlerde hasara neden oluyor. Duvarlarında derin çatlaklar ve tavanlarında göçükler meydana gelen evler, neredeyse her hafta tadilat görüyor. Evlerinin başına yıkılmasından korkan mahalle sakinleri, kamyonlar için alternatif güzergah belirlenmesini istedi.





"DEPREM OLUYORMUŞ GİBİ GELİYOR, KORKUYLA YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Evlerini tadilat yaptırmaya vakti olmadığını belirten 75 yaşındaki Fahriye Barlas, "Her taraf çatlak içerisinde. Tadilat yapmaya da vaktim yok. TIR'lardan dolayı her taraf göçüyor. 75 yaşındayım, ben evime mi bakayım? Burada mermer ocakları var. Hiç durmadan gece gündüz TIR geçiyor buradan. TIR'lar geçerken ev deprem oluyor gibi sallanıyor" dedi.





TIR'ların geçişi sırasında deprem oluyormuş hissine kapıldığını ve korku içerisinde yaşadığını söyleyen Hatice Yağcı, "Evin durumu iyi değil. Başımıza yıkılacak neredeyse. TIR'lar geçerken sallanıyor. Ben de kalkıyorum, TIR'lar geçince de duruyor. Başıma yıkılacak diye korkuyorum. Duvardaki çatlak, elim içine girecek kadar büyüktü. TIR'lar için yol yapılmasını istiyorum. Deprem oluyormuş gibi geliyor. Ben de kalkıp oturuyorum. Bazen çok fazla geçiyorlar ve korkuyla yaşamak istemiyorum. Yaşlıyım, yataktan düşeceğim diye koltukta yatıyorum. Daha önce düştüm zaten kalçamı kırdım" diye konuştu.

Öte yandan TIR'ların geçişi sırasında oluşan tozların da mahalle yolu kenarında bulunan zeytinliğe zarar verdiğini belirten mahalleli, bu duruma çare bulunması için yetkililere seslendi.