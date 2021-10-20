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Haberler Manisa Durhasan’dan 2022’de can suyu akacak

Durhasan’dan 2022’de can suyu akacak

Durhasan’dan 2022’de can suyu akacak

20.10.2021

MANİSA Demirci'de yapımı süren Durhasan Barajı'ndan 2022 yılı yaz döneminde tarlalara su verileceği bildirildi. İklimi ve toprak yapısıyla son yıllarda özellikle meyvecilik alanındaki yatırımlarla dikkat çeken Demirci, Durhasan Barajı'na önümüzdeki yıl kavuşuyor. Baraj, hava şartları uygun olursa yeni yıla su tutmuş olarak girecek, 2022 yaz sulama sezonundan itibaren tarlalara can suyu vermeye başlayacak.
CÜNEYT HASÇELİK
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