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Haberler Manisa Jandarma kurallara uymayan motosikletlileri affetmedi

Jandarma kurallara uymayan motosikletlileri affetmedi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetiminde 44 motosiklet trafikten men edildi. 5'i yakalamalı biri çalıntı olmak üzere 6 motosiklete el konulurken, 106 motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Jandarma kurallara uymayan motosikletlileri affetmedi
İHA

20.10.2021, 16:37

Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla, Alaşehir'de motosikletler üzerinde denetimler yapıldı. Denetim, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleriyle birlikte aynı anda Yunusemre, Akhisar, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde de gerçekleştirildi. Ekipler Alaşehir Yeşilyurt, Kavaklıdere ve Tepeköy Mahallelerinde uygulama yaptı.



Gerçekleştirilen denetime 14'ü motorize, 3'ü araçla olmak üzere toplam 30 jandarma personeli katıldı. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Nadir Bilbay, koordinesinde gerçekleştirilen denetimde 44 motosiklet trafikten men edildi. 5'i yakalamalı biri çalıntı olmak üzere 6 motosiklete el konulurken, 106 motosiklet sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler çekicilerle otoparka çekildi. Denetimlerde ekipler motosiklet sürücülerine güvenli sürüş, araç kullanma ve trafik kurallarına uymaları konularında bilgilendirme yaparlarken, sürücülere de kask hediye edildi.

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