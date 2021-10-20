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Haberler Manisa Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı

Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı

Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı

20.10.2021

MANİSA'NIN Gelenbe Mahallesi D-565 karayolu üzerinde meydana gelen kazada O.N.E. (47) idaresindeki otomobil, Balıkesir istikametine giderken önüne çıkan köpeğe çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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