MANİSA'NIN Gelenbe Mahallesi D-565 karayolu üzerinde meydana gelen kazada O.N.E. (47) idaresindeki otomobil, Balıkesir istikametine giderken önüne çıkan köpeğe çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yolun sağ tarafında bulunan şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
■ CÜNEYT HASÇELİK
Köpeğe çarpan araç şarampole yuvarlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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