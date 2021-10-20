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Manisa'da 3 ton 200 litre kaçak şarap ele geçirildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından Yunusemre ilçesindeki bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada 13 varil içinde 3 ton 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.