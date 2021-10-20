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Haberler Manisa Selendi-Simav yolunun ihalesi yapılacak

Selendi-Simav yolunun ihalesi yapılacak

Manisa’nın Selendi ilçesi ve Kütahya’nın Simav ilçelerini birbirine bağlayan ve bölge halkının sıklıkla kullandığı Selendi-Simav yolunun ihalesinin 22 Ekim Cuma Günü yapılacağı öğrenildi.

Selendi-Simav yolunun ihalesi yapılacak
İHA

20.10.2021, 10:11

Birbirine komşu iki ilçeyi birbirine daha konforlu bir şekilde bağlayacak olan Selendi-Simav Karayolunun Manisa bölümündeki 26 kilometrelik kısmının ihalesi gerçekleştirilecek. AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar konuyla ilgili yaptığı açıklama da, "2020 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız tarafından Selendi-Simav yolu için aldığım sözün takipçisi olduk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun talimatları ile Selendi-Simav yolu, Selendi'den başlayıp Manisa il sınırına kadar olan 26 kilometrelik kısmının yapım ihalesi 22 Ekim 2021 Cuma günü yapılacaktır. Şşimdiden yöre halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun. Taş üstüne taş koyan hizmet anlayışı ile Selendi'mize hizmete devam diyerek bu yolun ihaleye çıkmasına vesile olan Bakanımız Adil Karaismailoğluna, bölge müdürümüze, Manisa milletvekillerimize teşekkür ediyorum." dedi.
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