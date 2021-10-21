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Haberler Manisa Park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.Tıt sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Park halindeki tıra arkadan çarptı: 1 ölü
İHA

21.10.2021, 11:37 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021, 11:45

Edinilen bilgiye göre, Saruhanlı ilçesi İzmir-İstanbul otoyolunda seyir halinde olan Ercan Y. yönetimindeki 16 ABB 433 plakalı Hyundai marka otomobil, Saruhanlı ilçesi Develi Mahallesi mevki'inde H.M. idaresindeyken arıza yaptığı için yol kenarında park halinde olan 61 K 15380 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan sürücü Ercan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ercan Y.'nin cenazesi Manisa Şehir Hastanesi Morguna kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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