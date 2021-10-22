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Haberler Manisa Spil’e özgü figürler hediyelik eşya olacak

Spil’e özgü figürler hediyelik eşya olacak

Spil’e özgü figürler hediyelik eşya olacak

22.10.2021

YILKI atları ve lale gibi Manisa'nın en önemli marka değerlerini barındıran ve doğal güzelliği ile büyüleyen Spil Dağı Milli Parkı'nın tanıtımı için hediyelik eşya üretimine geçiliyor. Manisa Şehzadeler Belediyesi bünyesinde Kurşunluhan'da kurulan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmen sanatkarları, Spil Dağı ile ilgili hazırladıkları eserleri Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı'nın beğenisine sundular. Ernalçacı, "Amacımız, Spil Dağı Milli Parkı'nın tanıtımını yaparak ziyaretçi sayımızın daha da artması" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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