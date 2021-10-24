2 camiden 61 halı çalan şüpheliler gözaltında

MANİSA Yunusemre'de 2 camiden 61 halı çalan zanlılar, jandarma tarafından yakalandı. Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Yunusemre'nin Koruköy mahalle camiinde 37, Sarıahmetli mahalle camiinde 24 halıyı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Eşgalleri belirlenen K.T, F.Ç. ile Y.E. adlı şüphelilere yönelik operasyonda K.T ile F.Ç. evlerinde yakalanırken, Y.E'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

■ CÜNEYT HASÇELİK