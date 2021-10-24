Ayşegül hoca hastalığı badminton ile yenecek

MANİSA'DA yaşayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş, Şubat'ta karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Sevenlerinin de desteğiyle pes etmeyen Aydoğmuş, ilerleyen hastalığına rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Aydogmuş'un Temmuz'da yetiştirdiği 2 sporcusu, Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. Yunusemre'de oturan Aygül Aydoğmuş, 10 yaşında ortaokulda badminton sporuyla tanıştı. Bunu tutku haline getiren Aydoğmuş, lise ve üniversitede de sürdürdü. 2007'de antrenörlüğe başlayan Aydoğmuş, 2015'te milli takım antrenörlüğüne seçildi. İki sporcusunu aynı anda Milli Takım'a sokmayı başaran Ayşegül hoca, "Sporda çıtayı yükselterek ve çalışmayı sürdürerek hastalığı yeneceğim" dedi.

■ NERMİN UÇTU