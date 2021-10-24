  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Ayşegül hoca hastalığı badminton ile yenecek

Ayşegül hoca hastalığı badminton ile yenecek

Ayşegül hoca hastalığı badminton ile yenecek

24.10.2021

MANİSA'DA yaşayan Badminton Milli Takım Antrenörü Aygül Aydoğmuş, Şubat'ta karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede pankreas kanseri olduğunu öğrendi. Sevenlerinin de desteğiyle pes etmeyen Aydoğmuş, ilerleyen hastalığına rağmen sporcularını çalıştırmaya devam etti. Aydogmuş'un Temmuz'da yetiştirdiği 2 sporcusu, Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. Yunusemre'de oturan Aygül Aydoğmuş, 10 yaşında ortaokulda badminton sporuyla tanıştı. Bunu tutku haline getiren Aydoğmuş, lise ve üniversitede de sürdürdü. 2007'de antrenörlüğe başlayan Aydoğmuş, 2015'te milli takım antrenörlüğüne seçildi. İki sporcusunu aynı anda Milli Takım'a sokmayı başaran Ayşegül hoca, "Sporda çıtayı yükselterek ve çalışmayı sürdürerek hastalığı yeneceğim" dedi.

■ NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayşegül hoca hastalığı badminton ile yenecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.