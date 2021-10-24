  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da kaçak içki operasyonu

Manisa'da kaçak içki operasyonu

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette 701 şişe kaçak içki ile 195 sigara bandrolü ele geçirildi.

Manisa’da kaçak içki operasyonu

24.10.2021, 22:17

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı.

Yapılan kontrollerde durdurulan K.B. yönetimindeki 64 DE 420 plakalı kamyonette arama yapan ekipler, 304 şişe kaçak rakı, 205 şişe kaçak viski, 192 şişe votka ile 195 adet kesilmiş sigara bandrolü ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü K.B. gözaltına alındı.

Manisa'da 3 ton 200 litre kaçak şarap ele geçirildi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da kaçak içki operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.