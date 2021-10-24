Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde saat: 13.15 sıralarında Kaya Dursun (57) isimli çiftçi kendisine ait 45 M 4240 plakalı traktör ile tarlasında çalıştığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya Dursun devrilen traktörünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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