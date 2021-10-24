Tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında can verdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesinde saat: 13.15 sıralarında Kaya Dursun (57) isimli çiftçi kendisine ait 45 M 4240 plakalı traktör ile tarlasında çalıştığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya Dursun devrilen traktörünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.