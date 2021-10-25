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Haberler Manisa Devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

Devrilen motosikletin sürücüsü kurtarılamadı

25.10.2021

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde sepetli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Mehmet Satun (60) yönetimindeki plakasız sepetli motosiklet, Koldere Mahallesi Mezarlık mevkiinde devrildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Satun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrasında Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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