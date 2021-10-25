Engelli gence asker eğlencesi

Manisa'nın Salihli ilçesinde askere gitmek isteyen zihinsel engelli Anıl Yusuf Kaya için temsili "asker eğlencesi" yapıldı. Asker kıyafeti giydirilen ve çakı gibi asker olan Anıl Yusuf Kaya'ya asker kınası da yakıldı. Oğluna asker kınası yakıldığını gören anne Fadime Kaya gözyaşlarına hakim olamadı. Anıl Kaya da asker selamı vererek, eğlencesine katılanlara teşekkür etti. Asker eğlencesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan ve Merkez Karakol Komutanı Teğmen Fatih Çiçek ile askerler katıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK