Kızı kaçan anne hastanelik oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Gülten Madan, 6 gün önce Sosyal Hizmetler Uşak Çocuk Esirgeme Yurdu'ndan arkadaşıyla kayıplara karışan 15 yaşındaki kızı Fadime Yıldırım'ı her yerde arıyor. Kızının sürekli kaçmasından dolayı sinir krizi geçiren anne Madan hastaneye kaldırıldı. Hasta yatağından yetkililere seslenen anne Madan, "Kızımı bulmak için yardım edin" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ