  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

Manisa’nın Ahmetli İlçesinde yol uygulaması sırasında durdurulan araçta yapılan aramada 701 şişe kaçak içki ele geçirildi. Şüpheli K.B. (27) gözaltına alındı.

Manisa’da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi

25.10.2021, 08:24

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ahmetli'nin Gökkaya Mahallesi'nde yol uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, K.B. (27) yönetimindeki 64 DE 420 plakalı araç dün saat 19.20 sıralarında durduruldu. Ekipler, durdukları araçta yaptığı kontrolde koliler halinde kaçak içkiler gördü. Aramada, çeşitli türlürde toplam 701 şişe kaçak içki ve 195 adet sigara bandrolü ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli K.B. sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da 701 şişe kaçak içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.