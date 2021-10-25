Uyuşturucu kullanırken jandarmaya yakalandılar

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde devriye atan jandarma ekipleri, uyuşturucu madde metamfetamin kullanan 2 kişiyi yakaladı. Sorumluluk alanı olan Yeşilkavak Mahallesi'nde önceki gece devriye atan Salihli Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ü.E. (26) ve A.O. (25) isimli 2 şahsın uyuşturucu madde metamfetamin kullandıklarını tespit etti. Yapılan incelemede 2 şüphelinin uyuşturucu maddenin hepsini içtikleri belirlenirken, olay yerinde ise uyuşturucu alımında kullanılan kova ele geçirildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK