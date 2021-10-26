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Haberler Manisa "Aslında kuyumcu hırsızıyım arkadaş hatırına halı çaldım"

"Aslında kuyumcu hırsızıyım arkadaş hatırına halı çaldım"

Aslında kuyumcu hırsızıyım arkadaş hatırına halı çaldım

26.10.2021

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 camiden 61 halı çalan 3 şüpheli tutuklandı. Zanlılardan Y.E'nin ifadesinde, aslında kuyumcu hırsızı olduğunu, arkadaşlarının "hatırına" cami halılarını çaldığını söylediği öğrenildi.

KİLİMLERİ DE GETİRDİ
İlçeye bağlı Koruköy ve Sarıahmetli mahalle camilerinin halılarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelileri tespit etti. Jandarma ekipleri, takibe aldığı zanlılardan K.T. (30) ve F.Ç'yi (23) yakaladı. Evinde bulunamayan şüpheli Y.E. (35) ise jandarmanın ikna çabalarıyla teslim oldu. Y.E, teslim olurken çaldığı antika değeri olan 5 kilimi de yanında getirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlılardan Y.E'nin mahkemedeki ifadesinde aslında kuyumcu hırsızı olduğunu, arkadaşlarının "hatırına" cami halılarını çaldığını söylediği öğrenildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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