Küçük kızın yolda bulduğu fosil benzeri kaya parçası incelenecek

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde babası ve dayısı ile birlikte tarladan dönen 10 yaşındaki Elçin Ercan, yol kenarında dişleri olan bir kaya parçası gördü. Kayayı inceleyen baba Taşkın Ercan ve dayı Engin Karaağaç, kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceğini düşünerek evlerine getirdi. Küçük çocuğun dikkati sayesinde bulunan kaya parçasının üzerinde fosil yapısına benzer dişler dikkat çekti.

Aile fosile benzer kaya parçasıyla ilgili Manisa Müze Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Manisa müzesindeki arkeologlar ailenin evine gelerek fosil olabileceği değerlendirilen kaya parçasını teslim aldı. Küçük kızın bulduğu kaya parçasının neye ait olduğu ve fosil olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netleşecek.

■ NERMİN UÇTU