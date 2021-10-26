Motosiklete çarpan araç sürücüsü kaçtı

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Hafsa Sultan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Furkan Yaman idaresindeki, motosiklete arkadan gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Halil Yavuz idaresindeki servis midibüsüne çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklete çarpan ve plakası öğrenilemeyen otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Şüpheli otomobil ve sürücüsünün bulunması için çalışma başlatıldı.

■ SERKAN ÖZCAN