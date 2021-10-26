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Haberler Manisa Tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı

Tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı

26.10.2021

MANİSA'DA tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde Kaya Dursun (57) isimli çiftçi, kendisine ait 45 M 4240 plakalı traktör ile tarlasında çalıştığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya Dursun devrilen traktörünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK

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