Tarla sürerken devrilen traktörün altında kaldı

MANİSA'DA tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan adam olay yerinde hayatını kaybetti. Şehzadeler ilçesi Sancaklıiğdecik Mahallesi'nde Kaya Dursun (57) isimli çiftçi, kendisine ait 45 M 4240 plakalı traktör ile tarlasında çalıştığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kaya Dursun devrilen traktörünün altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ CÜNEYT HASÇELİK