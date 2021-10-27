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Haberler Manisa Çamönü Barajı tamamlanıyor

Çamönü Barajı tamamlanıyor

Çamönü Barajı tamamlanıyor

27.10.2021

Manisa'nın zeytini ile ünlü ilçesi Akhisar'a DSİ tarafından yapımı devam eden Çamönü Barajı'nın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 85'e ulaştı. Gövde dolgu çalışmaları sürerken, DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, projeyi 2022 yılı içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi. Baraj kullanıma alındığında bölge ekonomisine 4 milyon 380 bin TL ek gelir sağlayacak.

CÜNEYT HASÇELİK

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